Во время пандемии очень скоро выяснилось, что любые онлайн-развлечения и тренировки дома не могут компенсировать отсутствие повседневной активности. Ученые выяснили, что спонтанные прогулки гораздо больше значат для психического здоровья, чем кажется.

Как происходило исследование

Исследование провели с участием 106 пациентов с различными психическими заболеваниями. В основном добровольцы страдали от хронической тревожности и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Некоторые из них проходили лечение в стационаре, другие получали медицинскую помощь амбулаторно.

Также на тему: Навязчивые мысли: что это такое и как с этим бороться

В течение недели добровольцы носили с собой смартфон с GPS-навигатором, который отслеживал их передвижения. Пациенты, которые лечились в больнице, могли в любое время выходить из своей палаты, кроме того, врачи поощряли любую активность, которая позволяет сохранять важные жизненные привычки: спонтанные прогулки, пробежки и беседы. Все участники заполняли анкеты, в которых оценивали свое самочувствие и психическое состояние.

Социальная и физическая активность уменьшает симптомы психических нарушений

По окончании наблюдательного периода выяснилось, что даже у самых активных добровольцев не уменьшились симптомы заболевания. Однако авторы исследования сделали важное открытие: чем больше участники посещали разных мест и привлекались к разного рода активностям, тем выше был их уровень психологического комфорта.

В то же время респонденты, которые сознательно передвигались только в ограниченном пространстве (в основном из-за фобий), испытывали больше депрессивных симптомов.

Наши результаты показывают, что для уменьшения симптомов психических расстройств одной физической активности недостаточно, однако она может улучшить субъективное ощущение счастья,

– отметили ученые.