Нашли простой способ улучшить сон детей

По данным Национального фонда сна США, детям от 6 до 13 лет нужно спать 9 – 11 часов в сутки. Однако мало кто выполняет эти рекомендации, это приводит к серьезным нарушениям сна у детей, и как следствие – проблем со здоровьем и учебой. Американские ученые предложили простой и очень эффективный способ помочь детям хорошо высыпаться.

Как происходило исследование

В исследовании, проведенном учеными Стэнфордского университета, участвовали около 1 тысячи учеников третьих и пятых классов из школ, которые размещены в неблагополучных районах Сан-Франциско. Некоторые из них живут за чертой бедности, и этот фактор очень негативно влияет на качество сна, отметили авторы исследования.

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Такие дети находятся в постоянном стрессе и напряжении, в том числе из-за криминогенной обстановки, поэтому часто они долго не могут заснуть. Участников разделили на три группы, и в одной из них школьники дважды в неделю на уроках физкультуры учились дыхательной технике, заимствованных из йоги.

В контрольной группе дети выполняли обычные физические упражнения в рамках школьной программы. Еще в одной школе была реализована учебная программа по развитию внимательности и управлению стрессом.

Влияние дыхательных практик на качество сна

Детей обучали технике осознанного дыхания в соответствии с возрастом. Так, детям младшего возраста предлагалось выполнить упражнение "дыхание морской звезды", в котором они представляли, что их рука – это морская звезда, которая поднимается на вдохе. Старшие участники практиковали "дыхание океана", делая вдох через нос и выдох через рот.

Через три месяца авторы исследования отобрали 58 детей, практикующих осознанное дыхание, и 57 участников из контрольной группы.

Для оценки качества их сна ученые использовали метод полисомнографии – золотого стандарта измерения показателей во время сна.

Результаты показали, что дети из группы дыхательных практик спали в среднем на 74 минуты больше по сравнению со сверстниками, которые занимались обычными физическими упражнениями.

Качество их сна было лучше в том числе благодаря более длительной фазе быстрого сна (фазы быстрого движения глаз), необходимой для развития нейронов, когнитивных и эмоциональных функций.

Вместе с тем дети группы дыхательных практик сообщили, что стали чаще испытывать стресс. По мнению ученых, причина этого проста:

Вероятно, программа осознанного дыхания помогла им понять, что такое стресс и они научились лучше его распознавать у себя,

– сообщили авторы исследования.