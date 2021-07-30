Нашли простой способ улучшить женское здоровье после менопаузы

В постменопаузе, которая наступает в среднем после 50–55 лет, организм уже адаптировался к низкому уровню гормонов, однако в этот период очень важно держать свое здоровье под контролем. Ученые из Бразилии предложили женщинам этого возраста простой и очень приятный способ поддерживать фигуру и метаболизм в норме – танцевать несколько раз в неделю.

Новое исследование

Авторы нового исследования решили оценить влияние танцевальных практик на физическую форму, метаболический профиль и самооценку, которая нередко снижается у женщин зрелого возраста. В течение 16 недель 36 женщин в постменопаузе (средний возраст 57 лет) занимались танцами три раза в неделю по 90 минут.

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До начала исследования и после окончания наблюдательного периода ученые сравнили следующие показатели: состав тела (жир и мышечная масса), липидный состав крови, функциональное состояние и уровень самооценки.

Влияние танцев на здоровье женщин

Результаты показали, что у всех участников снизился уровень триглицеридов – жиров, повышение которых увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и повысился уровень "хорошего" холестерина.

Танцевальная терапия также положительно повлияла на координацию, аэробную способность организма и на самооценку женщин.

Танцевальная терапия рассматривается как привлекательный вариант упражнений, потому что это приятное занятие с небольшими затратами энергии и низким риском травм. Дополнительно подтвержденные преимущества регулярных занятий танцами включает улучшение равновесия, осанки, походки и общей работоспособности. Все это может способствовать поддерживать качественный образ жизни,

– считают ученые.