Польза прон-позиции

Прон-позиция – когда пациента кладут на кровать животом вниз. Ее часто используют для лечения респираторного дистресс-синдрома (осложнение многих легочных болезней). Такое положение способствует улучшению поступления кислорода в кровь и способствует снижению смертности.

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Ученые выдвинули гипотезу, что этот метод может быть эффективным в предотвращении ухудшения состояния тяжелых пациентов с COVID-19 и предупредить необходимость применения интубации с искусственной вентиляцией легких. Они провели метаисследования в больницах США, Мексики, Франции, Канады, Ирландии и Испании.

Новое крупное исследование

В исследовании участвовало 1126 пациентов, получавших кислородную поддержку (оксигенотерапию). Участников разделили на две группы. Половину из них перекладывали на живот и оставляли в этом положении на некоторое время. Остальные во время лечения оставались на спине. За пациентами наблюдали в течение 28 дней.

Снижение необходимости ИВЛ

За это время интубация с искусственной вентиляцией легких нужна была 33% пациентов, которые лежали в прон-позиции. В контрольной группе этот показатель составил 40%. По мнению ученых, результаты убедительно доказывают, что эта мера помогает снизить риск ухудшения состояния пациентов на кислородной поддержке и должна и впредь применяться в рутинной практике.

Ученые отметили, что врачам следует обеспечить максимальный комфорт для пациента в прон-позиции, чтобы он мог оставаться в таком положении минимум 8 часов в сутки.

Ранее ученые доказали, что антикоагулянты уменьшают риск смерти от коронавирусной инфекции, но без назначения врача их не нужно применять. Такие препараты могут вызвать кровотечение.