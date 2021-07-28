Ученые из Университета Южной Калифорнии впервые оценили влияние улучшения качества воздуха на когнитивные функции и состояние кратковременной памяти у пожилых людей.

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Как происходило исследование

Специалисты воспользовались данными подгруппы участниц масштабного исследования WHIMS-ECHO, в котором оценивалась польза гормональной терапии для когнитивного здоровья женщин в постменопаузе. В анализ были включены более 2,2 тысячи женщин в возрасте 74 – 92 лет, которые на момент начала исследования не страдали деменцией. Наблюдение за ними велось с 2008 по 2018 годы.

Авторы нового исследования оценили влияние ультрадисперсных частиц (PM2.5) и диоксида азота (NO2) в разное время в районах, где участницы проживали в период с 1996 по 2012 годы, и сопоставили их с динамикой изменения когнитивных функций.

Влияние грязного воздуха на когнитивное здоровье

У большинства женщин за 6,2 года наблюдений в целом было выявлено значительное снижение когнитивных функций, что, по словам ученых, вполне естественно для их возраста.

Однако снижение воздействия мелких частиц и диоксида азота всего на 10% привело к уменьшению риска развития деменции на 14% и 26% соответственно.

Чем больше улучшалось качество этого параметра окружающей среды, тем позитивнее это сказывалось на когнитивном статусе и кратковременной памяти.

Контроль качества воздуха имеет большие преимущества не только в краткосрочной перспективе, например, для здоровья легких или снижения смертности, но также может повлиять на функции мозга и замедлить ухудшение памяти,

– подчеркнули авторы исследования.