Нашли простой способ уменьшить риск депрессии

Авторы нового исследования хотели узнать, действительно ли ранний подъем утром защищает от депрессии. Если просыпаться на час раньше это уменьшит риск заболевания на четверть.

Как происходило исследование

Ученые проанализировали данные примерно 840 тысяч человек – участников нескольких крупных исследований (британского биобанка и других). Чтобы уточнить связь между временем пробуждения и предрасположенностью к депрессии, ученые использовали генетические методы.

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Они обнаружили гены, связанные с различными хронотопами (особенностями циркадных ритмов). Затем они проверили, как связаны эти генетические варианты с риском депрессии. Ученые выделили более 340 генетических вариантов, которые влияют на хронотип человека. Сейчас принято считать, что такие генетические особенности могут объяснить 12 – 42% предпочтений во времени сна.

Около трети участников были так называемыми "жаворонками", то есть у них был ранний хронотип, 9% были "совами". Хронотип других людей был обычным.

Влияние раннего пробуждения на риск депрессии

Оказалось, что генетические маркеры, связанные с ранним подъемом, указывают на низкий риск развития депрессии. Подъем на каждый час ранее был связан с уменьшением риска депрессии на 23%. В пресс-релизе ученые объясняют, что настолько должен снизиться риск депрессии, если человек, который обычно ложится спать в час ночи, вместо этого ляжет полночь и проспит обычное количество часов.

Почему возникает связь

Это исследование не показывает, что люди со средним хронотипом могут улучшить настроение таким способом, считают ученые. Они также предполагают, что антидепрессивный эффект раннего подъема способен объяснить более длительное воздействие дневного света на организм.

Потенциально он может стимулировать выработку гормонов, которые положительно влияют на настроение. Кроме того, существует гипотеза, что поздний хронотип сам по себе связан с риском депрессии, потому что жизнь в социуме подстроена под "жаворонков".