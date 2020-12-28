Известно, что прием оральных контрацептивов предотвращает развитие рака яичников даже эффективнее, чем лекарства или имплантаты, которые содержат прогестины. Шведские ученые обнаружили, что защитный эффект оральных контрацептивов может храниться долгие годы после отказа от препаратов.

В ретроспективном исследовании Университета Упсалы включили данные 250 тысяч женщин. Ученые сравнивали заболеваемость раком яичников, эндометрии и груди пациенток, принимавших в разные периоды жизни противозачаточные таблетки с теми, кто выбирал другие методы контрацепции, пишет Cancer Research.

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Противозачаточные и рак

Результаты показали, что у женщин, принимавших оральные контрацептивы, рак яичников и эндометрии диагностировали в два раза реже в течение 15 лет после отмены таблеток по сравнению с пациентками из контрольной группы. Примечательно, что вероятность развития этих видов рака оставалась пониженной даже через 30-35 лет после того, как женщины перестали принимать таблетки.

Влияние противозачаточных на развитие рака груди

Ученые также подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что прием противозачаточных таблеток может повышать риск развития рака груди, однако они оценили вероятность как небольшую.

Более того, анализ данных пациенток показал, что риск развития этого вида рака значительно снижался в течение нескольких лет после отказа от препарата до уровня контрольной группы.

Наши результаты показали, что пожизненный риск рака груди не отличался в группах женщин, принимавших оральные контрацептивы с теми, кто не принимал их никогда,

– сообщили авторы.