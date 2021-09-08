В своем исследовании специалисты наблюдали за 35 студентами, у которых в период с января по май 2021 года подтвердился коронавирус, и они десять дней провели на карантине в отдельных комнатах в общежитии.

Также на тему: Пора позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд

Новое исследование вирусной нагрузки

Ученые разместили чашки Петри в каждом помещении, а также специальные устройства для улавливания аэрозолей в воздухе. Несколько раз в день они собирали образцы с поверхностей во всех комнатах и брали мазки из носоглотки зараженных студентов.

Затем исследователи проанализировали все взятые образцы на наличие вируса с помощью ПЦР-теста. Результаты показали четкую связь между вирусной нагрузкой в верхних дыхательных путях инфицированного и количеством вирусных частиц в пространстве, где он находился.

Проветривание может защитить от коронавируса

Даже бессимптомные носители выделяли большое количество инфекции и потенциально могли нести опасность для окружающих. По мере выздоровления студентов, когда вирусная нагрузка постепенно снижалась, также уменьшалось количества патогена в аэрозолях, которые циркулируют в комнате.

Авторы исследования также подсчитали интенсивность механической вентиляции для каждой комнаты и попросили студентов сообщить, как часто они открывали окна. Оказалось, что вирусная нагрузка в среднем была вдвое ниже в тех комнатах, где было проветривание.

Недавно ученые выяснили, как уменьшить риск заражения коронавирусом в авто. Оказалось, если все окна машины открыты, то в салоне образуются два сравнительно независимых воздушных потока с каждой стороны. Поэтому такой режим проветривания потенциально является наиболее безопасным с точки зрения риска заражения, если водитель и пассажир сидят с разных сторон. Вероятность заражения водителя немного выше, поскольку воздушные потоки идут вперед.