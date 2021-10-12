Нашли простой способ замедлить рост раковых клеток

Исследование подтвердило, что упражнения могут ингибировать рост раковых клеток, и выявило механизм, который стоит за этим феноменом.

Десятилетие назад врачи рекомендовали пациентам с онкологией покой. Сегодня нет сомнений – упражнения помогают людям справиться с раком. Известно, что у физически активных людей реже развивается рак. У тех, кто часто занимается, лучшие результаты после лечения этой болезни. Однако многое остается неизвестным, включая то, какие упражнения самые полезные.

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Исследование влияния физической активности на рак

В новом исследовании ученые стремились уточнить, какие механизмы связывают упражнения с лучшими последствиями при раке. Они наблюдали за 10 пациентами с раком предстательной железы, которые проходили курс антиандрогенной терапии. Так называется вид лечения этой опухоли, при котором блокируют действие мужских половых гормонов на простату.

Участникам исследования назначили 12-недельный курс упражнений наряду с обычным лечением. Он включал различные виды упражнений: аэробные, силовые и для равновесия. Наряду с этим они получали белковые пищевые добавки.

Исследование фокусировалось на уровне миокинов в крови. Это белки, которые мышцы вырабатывают при тренировках. Авторы исследования заинтересовались ими, поэтому ранее было известно об их полезном влиянии, в том числе на иммунитет.

Физические упражнения подавляют рост раковых опухолей

Ученые провели анализы крови участникам до начала и после 12-недельного курса упражнений. Они обнаружили, что уровень миокинов у них за это время существенно повысился. Чтобы уточнить действие этих веществ, ученые провели эксперименты, в которых влияли этой кровью на культуры раковых клеток в лаборатории.

Когда мы взяли у них кровь до и после упражнений и поместили в нее живые клетки рака простаты, мы обнаружили существенное угнетение роста этих клеток. Эффект был весьма значительным, что показывает, что упражнения создают в организме среду, которая препятствует росту раковых клеток,

– отметили авторы исследования.

Ученые отметили, что миокины, судя по всему, не убивают раковые клетки напрямую: они дают сигнал Т-клеткам, чтобы те атаковали злокачественные ткани.

Ранее ученые обнаружили вещество, которое в комбинации с химиотерапией предотвращает распространение метастазов от очаговой опухоли.