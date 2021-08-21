Нашли простые способы ограничить передачу коронавируса: новое исследование

В начале пандемии коронавируса запретили почти все массовые собрания во всем мире. Считалось, что они представляют значительный риск передачи вируса SARS-CoV-2.

Впрочем, пора двигаться дальше. Поэтому ученые провели новые эксперименты и выяснили, что передачу коронавируса во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно значительно ограничить с помощью нескольких простых способов.

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Среди них – эффективная вентиляция и ужесточение мер гигиены. Это выяснили немецкие ученые в своем новом исследовании, опубликованном 19 августа 2021 года.

Как продолжались эксперименты

Исследователи в своем эксперименте изучили передачу коронавируса на поп-концерте в августе 2020 года. Ученые проанализировали контакты 1 212 посетителей мероприятия при трех различных сценариях:

при отсутствии ограничений; при умеренных ограничениях (рассадка в шахматном порядке и увеличение количества выходов вдвое); при жестких ограничениях (рассадка участников на расстоянии в 1,5 метра и увеличение выходов в четыре раза).

Принимали во внимание различные параметры, в частности, влияние различных гигиенических процедур, ношение масок, размеры мероприятий, систему вентиляции и различные базовые случаи.

Что удалось выяснить

В среднем каждый, кто находился на концерте, контактировал с 9 людьми. Чаще всего контакты происходили на входе и выходе из помещения.

Причем, при отсутствии ограничений возникали ситуации, когда люди могли контактировать в течение более 5 минут.

Построенная учеными на основе эмпирических данных модель распространения коронавируса в закрытых помещениях показала, что при быстром воздухообмене 1 человек на концерте с 4 тысячами посетителей в среднем заражал 3 – 4 человека. В то же время, если вентиляции вообще не было – 25 – 26 человек.

Более строгие требования гигиены также снижали среднее число инфицированных. Поэтому исследователи считают, что массовые мероприятия, на которых будет нормальная система вентиляции и люди будут использовать средства гигиены, не окажут существенного влияния на распространение коронавируса.

Коронавирус: пути передачи и варианты защиты

Источник: ЦОЗ

Преобладает контактный путь. Вирус попадает на слизистые оболочки носа и глаз через руки или другие предметы.

Вирус попадает на слизистые оболочки носа и глаз через руки или другие предметы. Капельным путем. Вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихания в тесном контакте, то есть менее 1 метра.

Вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихания в тесном контакте, то есть менее 1 метра. Воздушным путем. Вирусы передаются от человека к человеку через аэрозольные частицы. К таковым относятся только медицинские процедуры. Поэтому для большинства населения такой путь не страшен.

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