Нашли простые способы ограничить передачу коронавируса: новое исследование
Источник:Nature Communications
В начале пандемии коронавируса запретили почти все массовые собрания во всем мире. Считалось, что они представляют значительный риск передачи вируса SARS-CoV-2.
Впрочем, пора двигаться дальше. Поэтому ученые провели новые эксперименты и выяснили, что передачу коронавируса во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно значительно ограничить с помощью нескольких простых способов.
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Среди них – эффективная вентиляция и ужесточение мер гигиены. Это выяснили немецкие ученые в своем новом исследовании, опубликованном 19 августа 2021 года.
Как продолжались эксперименты
Исследователи в своем эксперименте изучили передачу коронавируса на поп-концерте в августе 2020 года. Ученые проанализировали контакты 1 212 посетителей мероприятия при трех различных сценариях:
- при отсутствии ограничений;
- при умеренных ограничениях (рассадка в шахматном порядке и увеличение количества выходов вдвое);
- при жестких ограничениях (рассадка участников на расстоянии в 1,5 метра и увеличение выходов в четыре раза).
Принимали во внимание различные параметры, в частности, влияние различных гигиенических процедур, ношение масок, размеры мероприятий, систему вентиляции и различные базовые случаи.
Что удалось выяснить
В среднем каждый, кто находился на концерте, контактировал с 9 людьми. Чаще всего контакты происходили на входе и выходе из помещения.
Причем, при отсутствии ограничений возникали ситуации, когда люди могли контактировать в течение более 5 минут.
Построенная учеными на основе эмпирических данных модель распространения коронавируса в закрытых помещениях показала, что при быстром воздухообмене 1 человек на концерте с 4 тысячами посетителей в среднем заражал 3 – 4 человека. В то же время, если вентиляции вообще не было – 25 – 26 человек.
Более строгие требования гигиены также снижали среднее число инфицированных. Поэтому исследователи считают, что массовые мероприятия, на которых будет нормальная система вентиляции и люди будут использовать средства гигиены, не окажут существенного влияния на распространение коронавируса.
Коронавирус: пути передачи и варианты защиты
Источник: ЦОЗ
- Преобладает контактный путь. Вирус попадает на слизистые оболочки носа и глаз через руки или другие предметы.
- Капельным путем. Вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихания в тесном контакте, то есть менее 1 метра.
- Воздушным путем. Вирусы передаются от человека к человеку через аэрозольные частицы. К таковым относятся только медицинские процедуры. Поэтому для большинства населения такой путь не страшен.
Как предотвратить инфицирование новым коронавирусом?
- Не прикасайтесь к потенциально инфицированным вирусом поверхностям, животным в регионах с выявленными случаями инфицирования.
- Тщательно и часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком.
- Используйте маску правильно.