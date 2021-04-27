Причины геморроя

При их патологическом увеличении, воспалении и тромбозе развивается геморрой. Распространенность этой болезни огромна: согласно некоторым отчетам – его можно найти у 86% взрослого населения (включая бессимптомный).

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Авторы нового исследования указывают, что причины геморроя до сих пор изучены плохо. В том числе ранее почти не удавалось выявить генетические факторы риска болезни, несмотря на то, что наследственную предрасположенность давно считают вероятной причиной геморроя.

Новое исследование

В новом международном исследовании ученые проанализировали ДНК примерно 1 миллиона человек, для того чтобы определить, какие гены могут влиять на риск геморроя. Эту информацию они собрали из различных биобанков и данных крупных исследований.

Геморроем страдали около 220 тысяч человек, включенных в исследование. Ученые обнаружили 102 новых генетических варианта, связанных с риском развития геморроя. Функции этих генов касались контроля мягкой мускулатуры кишечника, а также функционирования его внутренней оболочки.

Наше исследование позволяет сделать вывод, что механизмы геморроя кроются в нарушении функции гладких мышц, эпителия и соединительной ткани,

– отметили ученые.

Авторы предполагают, что новые данные о биологических процессах, стоящих за геморроем, дадут возможность разработать принципиальные методы его лечения.

Другие факторы риска возникновения геморроя

Источник: BMJ