Нашли ранний симптом, который может свидетельствовать о болезни Паркинсона

Частые кошмары и плохие сны у пожилых людей могут быть ранним симптомом болезни Паркинсона.

К такому выводу пришли ученые из Университета Бирмингема. Их исследование показало, что в группе пожилых людей, часто видящих плохие сны, вдвое чаще диагностировали болезнь Паркинсона.

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Плохие сны помогут диагностировать болезнь Паркинсона

Предыдущие исследования показали, что люди с болезнью Паркинсона видят кошмары и плохие сны чаще других, но использование кошмаров как симптома болезни Паркинсона ранее не рассматривалось.

Болезнь Паркинсона – что это? Это нейродегенеративное заболевание, то есть оно разрушеют мозг, и происходит это преимущественно у пожилых людей. Болезнь Паркинсона поражает нервные клетки, которые вырабатывают дофамин. Основные симптомы связаны с работой мышц: появляются скованность и заторможенность, дрожь, проблемы с равновесием, потеря контроля над мышцами.

Хотя диагностировать болезнь Паркинсона на ранних стадиях может быть действительно полезно, существует очень мало показателей риска, и многие требуют дорогостоящих тестов. Плохие сны могут помочь в этой диагностике. Люди, которые без каких-либо очевидных причин их видят – должны обратиться за медицинской помощью,

– объяснили авторы исследования.

Ученые использовали данные обширного исследования из США, которое содержало данные за 12 лет о 3818 пожилых людях, которые живут сами. В начале исследования люди заполнили анкету, одна из которых содержала вопрос о качестве сна.

Как происходило исследование

Участников, которые сообщали о плохих снах, по крайней мере, раз в неделю, проверяли в конце исследования, чтобы выяснить, есть ли у них большая вероятность болезни Паркинсона.

За период наблюдения был диагностирован 91 случай болезни Паркинсона. Исследователи обнаружили, что участники, часто видящие плохие сны, имели вдвое больше шансов заболеть болезнью, чем те, кто их не видел. Большинство диагнозов было установлено в течение первых пяти лет исследования. Участники, часто видевшие плохие сны в этот период, имели более чем в три раза больше шансов на развитие болезни Паркинсона.

Также результаты исследования свидетельствуют о том, что пожилые люди, у которых однажды будет диагностирована болезнь Паркинсона, скорее всего, будут видеть плохие сны и кошмары за несколько лет до развития характерных симптомов болезни Паркинсона, включая дрожь, скованность и медленность движений.