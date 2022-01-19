Самый опасный детский рак

Дело в том, что от одной трети до половины пациентов с этими видами рака или никогда не реагируют на химиетерапию, облучение и хирургию, или реагируют, но потом имеют рецидив. Сейчас большинство таких больных умирают.

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Согласно исследованию, проведенному на мышах под руководством ученых Стэнфордского университета, комбинация противораковых антител серьезно помогает в лечении этих двух трудноизлечимых детских онкологий.

Исследования на мышах

Эксперты ввели мышам с раком антитела, нацеленные на два типа иммунных маркеров на поверхности раковых клеток. Их назвали анти-GD2 и анти-CD47, они вместе действовали гораздо эффективнее, чем каждое в отдельности.

Ученые были удивлены тем, как хорошо работала такая комбинация учитывая то, что по одному эти антитела проявляли себя довольно слабо. Через 40 дней после начала эксперимента все мыши с нейробластомой, которым вводили отдельные антитела, умерли от опухолей, а все мыши, которые получили оба антитела, вылечились.

Также терапия предотвратила распространение рака у мышей с остеосаркомой. Хотя комбинация антител была менее эффективной при этом заболевании, но она предотвратила распространение рака на легкие мышей. Это открытие стало обнадеживающим, поскольку метастазы в легкие являются частой причиной смерти при остеосаркоме.

Терапия помогла и людям

Такие результаты привели к первому клиническому испытанию комбинации антител. В нем принимают участие около 80 детей, у которых рецидив нейробластомы или в которых нейробластома никогда не реагировала на лечение, или у которых был рецидив остеосаркомы. Эксперимент проходит в 14 онкологических центрах США. Врачи получили уже первые положительные результаты.

Ранее ученые выяснили, что с 1999 по 2018 год заболеваемость раком груди снизилась. Но она значительно выросла среди женщин в возрасте от 20 до 39 лет.