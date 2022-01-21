Нашли самые эффективные методы справиться с плохим настроением
Источник:Journal of Clinical Psychology
Ученые из Университета Огайо провели эксперимент, чтобы убедиться, какие из методик, чтобы улучшить плохое настроение и справиться с неприятными эмоциями, самые эффективные.
Почему такое исследование важно
На протяжении многих лет психотерапевты стремились как можно эффективнее помочь своим клиентам. За последние годы стал более распространенным подход, который заключается в концентрации на сильных сторонах пациента, на то, как их использовать, чтобы помочь справиться с проблемами.
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Впрочем, для исследователей оставалось загадкой, как вообще помогает сосредоточение внимания на сильных сторонах. Теперь американские ученые доказали, что это существенно влияет на успешность регулирования настроения.
Психологические подходы, чтобы справиться с плохим настроением
В психологии существует несколько подходов к тому, как можно попытаться улучшить плохое настроение и справиться с неприятными эмоциями. К ним относятся:
- когнитивные техники – они помогают распознать, проанализировать и при необходимости изменить негативное восприятие событий или ситуаций.
Постоянно отслеживая свои эмоции и стараясь изменить негативное мышление, можно уменьшить преждевременный страх, способный перерасти в приступ паники. С помощью когнитивных методик можно также изменить и характерное для подобного мышления фатальное восприятие паники, благодаря чему и укорачивается продолжительность самого приступа, снижается его влияние на наше эмоциональное состояние.
- методики медитации осознанности – помогают научиться управлять своими эмоциями.
В такой медитации практикующие пытаются расширить сферу внимания, чтобы привлечь поток восприятия, мыслей, эмоционального наполнения, и / или субъективного осознания.
Однако лишь часть из этих подходов получила научное подтверждение эффективности.
Ученые провели интересный эксперимент
Участниками стали 616 студентов, которых ознакомили с этими двумя основными подходами – когнитивной техникой и медитацией осознанности – для регулирования настроения.
- Использование когнитивного подхода предполагало выявление и переоценку негативных мыслей и убеждений.
- Медитация осознанности определялась как осознание и принятие своих мыслей и чувств без попыток их изменить.
Всех участников поставили перед гипотетической ситуацией, в которой они могли бы применить свои навыки: попросили представить, что друг не пригласил на праздник, на котором хотелось бы присутствовать.
Оценив, как подопытные справляются с этой "проблемой", ученые сообщили каждому, что один из двух навыков регуляции настроения у них хорошо развит, а другой – слаб.
В основной же части задания добровольцы должны были себе представить, что близкий человек умирает, и дополнительно слушали лирическое произведение, которое усиливало печальную атмосферу. Как и ожидалось, это повлекло существенное ухудшение настроения всех участников эксперимента.
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"Обманули" добровольцев
Скорость улучшения настроения, как оказалось, не зависела от того, какой метод использовали – когнитивную технику или медитацию осознанности. Однако влияло то, сообщали ли добровольцам, какой из этих навыков у них хорошо развит. Это помогало им думать, что они работают со своими сильными сторонами, а не со слабыми.
Вероятно, если на раннем этапе появляется такое первоначальное поощрение – что люди действительно хороши в конкретной стратегии, то это может вселить в них большую уверенность и в конечном итоге получить лучшие результаты во время работы со специалистами.