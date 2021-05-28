Постковидный синдром

К самым распространенным симптомам постковидного синдрома относят одышку и усталость. Они могут сохраняться в течение многих месяцев после перенесенного COVID-19.

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Однако обычные методы обследования (включая компьютерную и магнитно-резонансную томографии) часто не проявляют изменений в работе легких. Причины этих симптомов до сих пор во многом остаются загадкой.

Новый метод МРТ

В новом исследовании участвовали девять пациентов, страдающие от постковидного синдрома в течение не менее полугода после госпитализации. Компьютерная томография не выявила изменения в их легких, однако у них сохранились одышка и усталость.

Ученые провели им обследование с помощью новейшего метода – магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованого ксенона (МРТ 129Xe). Эта технология позволяет узнать ранее недоступные исследователям подробности о функции легких.

Длительное повреждение легких

На изображениях, полученных при МРТ 129Xe, ученые обнаружили нарушения, невидимые для других методов. Во всех отделах легких девяти пациентов наблюдалось затруднение проникновения кислорода из альвеол в кровь. Новейшая технология подтверждает факт повреждения легких при длительном ковиде, данные полученные с ее помощью показывают, что это состояние – не просто ипохондрия.