Проблема диагностики аутизма

По данным ВОЗ, примерно каждый ребенок из 160 имеет расстройство аутистического спектра. РАС – это не какое-то одно заболевание, а целая группа состояний разной степени тяжести. В целом аутизм характеризуется нарушением нервного развития – проблемами в общении и социальном взаимодействии, повторяющимися моделями поведения и другими особенностями.

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У людей с аутизмом разные возможности и потребности. Некоторые из них способны вести вполне обычную жизнь, другие страдают тяжелыми нарушениями и никогда не смогут жить самостоятельно.

По мнению экспертов ВОЗ, признаки аутизма иногда видны в раннем детстве, но часто диагноз РАС ставят в более позднем возрасте, когда возможности для реабилитации и лечения уже сужаются. И время здесь работает против семьи, потому что чем позже начинается коррекция состояния, тем у человека меньше шансов на нормальную взрослую жизнь.

Новое исследование

Ученые ищут возможности максимально раннего диагностирования расстройства аутистического спектра. Израильские исследователи нашли такой простой способ – оказывается, диагноз РАС можно предположить еще до рождения ребенка. Самый банальный ультразвук во втором триместре беременности может выявить ранние признаки расстройства аутистического спектра.

Аутизм можно диагностировать еще в утробе

Эксперты изучили данные сотен пренатальных УЗИ, проведенных внутри беременности. У 30% плодов, у которых позже развился РАС, ученые обнаружили определенные аномалии в сердце, почках и голове. Это втрое чаще, чем у типичных развивающихся плодов, и в два раза чаще, чем у "обычных" братьев и сестер детей с РАС. Причем аномалии чаще всего обнаруживались у девочек. А тяжесть аномалий всегда была связана с последующей тяжестью аутизма у ребенка.

Исследователи отмечают, что врачи могут использовать эти признаки для оценки вероятности рождения ребенка с РАС. Причем для этого им не понадобится дорогостоящее оборудование или технологии, аномалии развития прекрасно видны на обычном УЗИ, которое назначают беременным. Пренатальная диагностика позволяет начать реабилитацию с рождения, а не с 2 – 3 лет, как это чаще всего происходит.