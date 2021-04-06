Австралийские исследователи нашли белок, который играет критически важную роль для определенного типа иммунных клеток, отвечающих за противодействие раку и инфекциям. Управляя им, ученые хотят усилить иммунный ответ в организме людей, чтобы он справлялся с патогенами естественным образом.

Команда авторов из Института Уолтера и Элизы Холл обнаружила ключевую роль белка DC-SCRIPT в функции определенного типа дендритных клеток, называемых cDC1. Последние относятся к тем иммунным клеткам, которые активируют Т-киллеры в организме для запуска ответа на патоген.

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Что такое DC-SCRIPT

Ученые уверены, что дендритные клетки типа cDC1 являются ключом к повышению иммунитета в ответ на вирусы и опухоли.

В случае успеха ученые получат новый потенциальный способ борьбы с раком в организме человека просто путем усиления естественного ответа на опухоль.

Перспектива открытия

Кроме того, исследователи уже придумали, как отслеживать эти клетки в опухоли, чтобы оценивать их влияние на развитие рака.

Сейчас команда находится только в начале пути и продолжает тестирование подхода в доклинических экспериментах.