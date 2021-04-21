Минимальная доза нового препарата частично восстановила зрение людям с врожденной слепотой
Генная терапия продемонстрировала эффективность в лечении врожденной слепоты. В первых испытаниях приняли участие 3 человека.
Источник:Science Daily
Мутация гена GUCY2D в глазах является причиной одной из самых распространенных и тяжелых форм нарушения зрения – слепоты Лебера. Американские ученые разработали терапию, которая доставила рабочие копии этого гена в глаза пациентов.
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У всех 3 больных, принимавших участие в испытаниях, улучшилось зрение. А побочные эффекты отсутствовали.
Мы обнаружили стойкое улучшение в дневном и ночном зрении даже при относительно низких дозах генной терапии,
– сказал руководитель научной группы профессор офтальмологии Сэмюэль Джейкобсон.
В здоровом организме копии GUCY2D кодируют фермент в ключевом сигнальном пути, который используют светочувствительные клетки палочек и колбочек для преобразования света в электрохимические сигналы. Но недостаток этих ферментов блокирует восстановление этого пути, что вызывает нарушение процесса. В результате сигнал от палочек и колбочек оказывается слишком слабым, а зрение падает.
Интересно, что даже у тех взрослых, которые десятилетиями жили со слепотой Лебера, многие клетки сетчатки остаются живыми и функциональными. И если вернуть им работоспособность с помощью генной терапии, то можно восстановить зрение хотя бы частично.
Как прошло лечение первых трех пациентов
В 2019 году группа ученых начала первые клинические испытания генной терапии GUCY2D. Ученые создали безвредный вирус-переносчик гена, который нужно вводить в глаз пациента под сетчатку.
В течение двух лет исследователи наблюдали за последствиями эксперимента:
- У первого больного значительно улучшилось светочувствительность клеток палочек, которые в основном отвечают за зрение в условиях низкой освещенности, а также повысилась реакция зрачков на свет.
- У второго произошел небольшой, но важный скачок в светочувствительности клеток палочек.
- У третьего значимо повысилась острота зрения, связана с функцией клеток колбочек, которые отвечают в основном за дневное зрение и восприятие цвета.
Важно, что первые 3 участника испытаний получали низкие дозы препарата. Поэтому группа ученых рассчитывает, что у следующих пациентов генная терапия восстановит зрение в большем объеме.
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