Новой терапией могут стать антитела
Ученые попробовали комбинированное лечение. Предварительно ученые одобрили несколько моноклональных антител: дупилумаб, меполизумаб и бенрализумаб, которые нацеливаются на цитокины интерлейкин-4, интерлейкин-5 и интерлейкин-13 – все они провоцируют воспаление в организме.
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Во время второй фазы клинических испытаний, оказалось, что комбинированная терапия антителами безопасна и значительно улучшает функцию легких и общее самочувствие.
Астма – это хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением дыхательных путей.
Частота и степень тяжести симптомов могут быть разными. Например, интервал между приступами может колебаться от одного часа до одного дня.
Характерные симптомы: свистящее дыхание, одышка, ощущение сжимания в грудной клетке и надоедливый кашель.
Астму считают неизлечимой болезнью. Однако ее течение можно контролировать. Ученым до сих пор не удалось точно определить основные причины астмы.
Детали исследования
- В испытаниях принимали участие 296 пациентов с астмой средней и тяжелой формы.
- Кроме того, что ученые показали, что комбинирование моноклонального антитела ипекимаба с дупилумабом дает высокую эффективность. Они также сравнили комбинацию антител с классической терапией кортикостероидами и бета-агонистами LABA.
- В целом исследования продолжались в течение 12 недель.
Эти результаты раскрывают представления о патофизиологию астмы и дают надежду на новый терапевтический вариант для людей с тяжелой формой астмы,
– заявил автор работы Майкл Векслер.
Далее ученые запланировали финальную фазу испытаний, именно она определит признаки наиболее восприимчивых групп пациентов к новому лечению.