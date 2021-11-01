Новой терапией могут стать антитела

Ученые попробовали комбинированное лечение. Предварительно ученые одобрили несколько моноклональных антител: дупилумаб, меполизумаб и бенрализумаб, которые нацеливаются на цитокины интерлейкин-4, интерлейкин-5 и интерлейкин-13 – все они провоцируют воспаление в организме.

Внимание Нашли группу людей, которая имеет на 84% больший риск смерти от коронавируса

Во время второй фазы клинических испытаний, оказалось, что комбинированная терапия антителами безопасна и значительно улучшает функцию легких и общее самочувствие.

Астма – главное о болезни Астма – это хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением дыхательных путей. Частота и степень тяжести симптомов могут быть разными. Например, интервал между приступами может колебаться от одного часа до одного дня.

Характерные симптомы: свистящее дыхание, одышка, ощущение сжимания в грудной клетке и надоедливый кашель. Астму считают неизлечимой болезнью. Однако ее течение можно контролировать. Ученым до сих пор не удалось точно определить основные причины астмы.

Детали исследования

В испытаниях принимали участие 296 пациентов с астмой средней и тяжелой формы.

Кроме того, что ученые показали, что комбинирование моноклонального антитела ипекимаба с дупилумабом дает высокую эффективность. Они также сравнили комбинацию антител с классической терапией кортикостероидами и бета-агонистами LABA.

В целом исследования продолжались в течение 12 недель.

Результаты исследования! В группе классической терапии к концу эксперимента 41% пациентов потеряли контроль над болезнью с помощью медикаментов, а в группе таких антител было лишь 22%.



Кроме прочего, ученые отметили улучшение функции легких и общего самочувствия на фоне использования іпекімабу.

Эти результаты раскрывают представления о патофизиологию астмы и дают надежду на новый терапевтический вариант для людей с тяжелой формой астмы,

– заявил автор работы Майкл Векслер.

Далее ученые запланировали финальную фазу испытаний, именно она определит признаки наиболее восприимчивых групп пациентов к новому лечению.