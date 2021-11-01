Нашли способ облегчить течение астмы

Уменьшить симптомы тяжелой формы астмы нередко не удается даже с применением кортикостероидов (стероидные гормоны), которые к тому же могут иметь побочные эффекты. Поэтому найти новую терапию для таких пациентов было критически важно.

Новой терапией могут стать антитела

Ученые попробовали комбинированное лечение. Предварительно ученые одобрили несколько моноклональных антител: дупилумаб, меполизумаб и бенрализумаб, которые нацеливаются на цитокины интерлейкин-4, интерлейкин-5 и интерлейкин-13 – все они провоцируют воспаление в организме.

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Во время второй фазы клинических испытаний, оказалось, что комбинированная терапия антителами безопасна и значительно улучшает функцию легких и общее самочувствие.

Астма – главное о болезни Астма – это хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением дыхательных путей. Частота и степень тяжести симптомов могут быть разными. Например, интервал между приступами может колебаться от одного часа до одного дня.

Характерные симптомы: свистящее дыхание, одышка, ощущение сжимания в грудной клетке и надоедливый кашель. Астму считают неизлечимой болезнью. Однако ее течение можно контролировать. Ученым до сих пор не удалось точно определить основные причины астмы.

Детали исследования

В испытаниях принимали участие 296 пациентов с астмой средней и тяжелой формы.

Кроме того, что ученые показали, что комбинирование моноклонального антитела ипекимаба с дупилумабом дает высокую эффективность. Они также сравнили комбинацию антител с классической терапией кортикостероидами и бета-агонистами LABA.

В целом исследования продолжались в течение 12 недель.

В группе классической терапии к концу эксперимента 41% пациентов потеряли контроль над болезнью с помощью медикаментов, а в группе таких антител было лишь 22%.Кроме прочего, ученые отметили улучшение функции легких и общего самочувствия на фоне использования іпекімабу.

Эти результаты раскрывают представления о патофизиологию астмы и дают надежду на новый терапевтический вариант для людей с тяжелой формой астмы,

– заявил автор работы Майкл Векслер.

Далее ученые запланировали финальную фазу испытаний, именно она определит признаки наиболее восприимчивых групп пациентов к новому лечению.