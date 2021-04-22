Ученые определили, как работает рецептор МС4 – главный "переключатель" голода в организме человека. Они считают, что это поможет людям справиться с постоянным чувством голода и ожирением.

Чувство голода и сытости

Исследователи раскрыли механизм действия главного переключателя голода в мозге: рецептора меланокортин 4, или сокращенно рецептора MC4. Они также выяснили, как этот переключатель активируется сетмеланотидом – препаратом, который недавно одобрили для лечения тяжелого ожирения, вызванного определенными генетическими изменениями.

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Когда MC4 "включен", то посылает команды, которые заставляют нас чувствовать себя сытыми.

Когда уровень энергии падает, гипоталамический кластер вырабатывает гормон "время поесть". Он инактивирует рецептор MC4 и заставляет чувствовать голод.

После еды выделяется другой гормон – "я сыт". Он связывается с тем же активным участком на MC4, заменяя гормон голода.

Мутации, которые инактивируют рецептор, вызывают постоянное чувство голода.

Рецептор меланокортин 4 главная мишень препаратов против ожирения, таких как сетмеланотид. Его включение может контролировать голод, минуя другие энергетические сигналы. Но до сих пор было неизвестно, как именно работает этот "переключатель".

Выключатель голода

Новое исследование началось с изучения семьи, где по меньшей мере восемь человек страдали от постоянного чувства голода и ожирения. Оказалось, их состояние связано с единственной мутацией, которая влияла на рецептор MC4.

Ученые взяли анализы пациентов и выделили из клеточных мембран большое количество чистого рецептора MC4. Далее они позволили ему связываться с сетмеланотидом и определили его трехмерную структуру.

Она показала, что сетмеланотид активирует MC4, непосредственно влияя на молекулярный переключатель, который сигнализирует о сытости. Также оказалось, что ионы кальция усиливают связывание препарата с рецептором и помогают почувствовать сытость. Это позволит разработать препараты, которые будут связываться только с MC4, и избежать побочных эффектов.