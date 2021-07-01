Белок RAS очень важен для здоровья человека, но его мутация приводит к развитию опухолей. Так, около 20–30% всех известных типов опухолей вызваны RAS.

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Белок RAS выявляют в 96% случаев рака поджелудочной и в 54% случаев рака прямой кишки. И хотя существует один препарат, одобренный для лечения рака с RAS, он работает в меньшинстве случаев.

До сих пор особая опасность RAS была обусловлена непроницаемостью белка. К счастью, недавно британские биологи из Университета Лидса нашли способ нацелиться на него.

Ученым разработали собственную запатентованную технологию Affimer для определения "карманов", которые могут пропускать лекарства.

Поскольку RAS вызывает до 30% всех известных типов рака, в терапевтических целях он считается Святым Граалем. Теперь мы смогли продемонстрировать, какое огромное влияние наша технология Affimer может иметь на лечение сложных патологий,

– рассказала соавтор работы Эмили Тернер.

Ученые уже определили несколько молекул, которые могут связываться с RAS. И хотя их изучение находится пока на ранней стадии, вполне вероятно, что они смогут стать новыми перспективными кандидатами для лечения.