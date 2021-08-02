Лечение агрессивного лейкоза

Команда из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила, что высокий уровень белка IGF2BP3 может стать новой мишенью для лечения агрессивного лейкоза. Известно, что его чрезмерная активность связана с плохим прогнозом и высоким риском рецидива рака. Теперь ученые смогли доказать, что блокировка IGF2BP3 имеет удивительный терапевтический эффект.

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Суть новой терапии

С помощью генетического редактирования методом CRISPR-Cas9 ученые удалили IGF2BP3 из клеток мышей с лейкозом и проследили, как это отразится на состоянии животных.

Выживание после удаления IGF2BP3 было поразительноый. Шансы на выздоровление увеличились примерно у 75% животных, а у 50% не было обнаружено признаков рака.

Последующие наблюдения показали примерно четырехкратное снижение опухолевой нагрузки после удаления IGF2BP3.

Преимущества такой терапии

Отсутствие токсичности для здоровых клеток является важным преимуществом нового подхода.

Атакуя непосредственно IGF2BP3, можно влиять на раковые клетки без вреда для здоровых,

– объяснили авторы работы.

Ученые также отметили, что удаление IGF2BP3 не повлияло на работу кровеносной системы грызунов.

Острый лейкоз – что это? Острый лимфобластный лейкоз (острая лимфобластная лейкемия, острая лимфоцитарная лейкемия, острая лимфоидная лейкемия, ГЛЛ, ALL) – рак белых кровяных клеток, происходит разрастание и накопление раковых, незрелых белых кровяных телец – лимфобласт. Лимфобластиы чрезмерно вырабатываются в костном мозге и постоянно размножаются, в том числе в периферической крови и других тканях организма, куда они активно мигрируют, подавляя деление нормальных клеток крови и образование других клеточных продуктов (таких как красные и белые кровяные клетки, тромбоциты) в красном костном мозге и распространяя (инфильтруюя) лимфобласты в другие органы.

Перспектива терапии против различных типов рака

Дальнейшие эксперименты показали, что повышенная экспрессия IGF2BP3 (примерно от 15% до 20%) также наблюдается при глиобластоме, раке поджелудочной железы, опухоли легких и меланоме.

То есть, аналогичная терапия может потенциально улучшить выживаемость пациентов с этими диагнозами.

Теперь ученые планируют продолжить изучение блокирования IGF2BP3 для других онкологических заболеваний, а также разработать соединения, которые нарушают функцию белка, чтобы протестировать метод в клинических испытаниях.