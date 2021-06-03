Нашли способ продлить жизнь до 120 лет

Ученые из Израиля продлили жизнь мышам на 30%. Исследователи говорят, что таким образом можно продлить и жизнь человека.

Израильские ученые из Университета Бар-Илан определили белок SIRT6. Он не только влияет на продолжительность жизни, но и может защищать от возрастных заболеваний.

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Белок SIRT6 регулирует многие биологические процессы, в частности старение, ожирение и инсулинорезистентность. Научное сообщество начало изучать влияние этого белка на продолжительность жизни. В частности исследователи из Израиля обнаружили, что повышенная экспрессия гена SIRT6 может продлить жизнь лабораторных мышей в среднем на 30%.

Ученые провели эксперимент с самками и самцами мышей. Им удалось не только продлить жизнь грызунам, но и сохранить им здоровье и физическую активность.

Результаты исследования:

Повышенная экспрессия SIRT6 значительно усилила защиту от различных возрастных заболеваний, в частности от рака и болезней крови.

Важно, что грызуны оставались такими же активными и сильными, как их младшие коллеги.

Для людей это означает увеличение продолжительности жизни 90-летнего человека до 120 лет,

– говорится в исследовании.

Во время экспериментов также оказалось, что мыши с повышенной экспрессией гена могли получать энергию путем расщепления жиров и молочной кислоты.

Другими словами, SIRT6 активизировал реакции, идентичные диетам, которые увеличивают продолжительность жизни.

Это открытие в сочетании с нашими предыдущими результатами показывает, что SIRT6 контролирует скорость здорового старения,

– рассказал автор работы Хаим Коэн.

Теперь ученым осталось определить, как активировать белок SIRT6 у человека. Исследователи считают, что это будет иметь важное значение не только для здоровья, но и для экономики.