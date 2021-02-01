Нашли способ прогнозировать рак груди на 5 лет вперед
Ученые создали алгоритм, который точно предсказывает вероятность развития рака груди на 5 лет вперед. Прогнозирование происходит с помощью инструментов искусственного интеллекта
Источник MIT News
Специалисты из MIT разработали модель Mirai. Эта модель прогнозирует риск рака молочной железы на 5 лет вперед с точностью вдвое выше, чем современные существующие стандарты.
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Разработчики подчеркнули, что Mirai одинаково точно работает с пациентами разных рас, возрастных групп, категорий плотности молочных желез и подтипов рака.
Путь создания Mirai
Ученые из MIT представили систему глубокого обучения для прогнозирования риска рака молочной железы по маммографии еще 2 года назад. Модель оказалась перспективной, но разработчикам оставалось улучшить алгоритм и провести масштабные клинические испытания.
Перед применением в клинических условиях алгоритм прошел 3 инновации:
- Возможность оценки риска в разные периоды наблюдения пациенток у врачей.
- Опциональное использование факторов риска, связанных со снимками, таких как возраст или семейная история.
- Учет мелких различий (к примеру, тип аппарата для маммографии), которые могут внести неясность в клиническую картину.
Ученые подтвердили эффективность алгоритма
Разработчики подтвердили эффективность алгоритма на наборе из более 200 000 обследований, проведенных в США, Швеции и Тайване.
Оказалось, что эта модель значительно точнее прогнозирует вероятность возникновения рака на последующие 5 лет, чем все имеющиеся методы. Так, Mirai предусмотрела почти вдвое больше будущих положительных диагнозов, чем требуется по нынешнему медицинскому стандарту (модели Тайер-Кузик).
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