Ученые создали алгоритм, который точно предсказывает вероятность развития рака груди на 5 лет вперед. Прогнозирование происходит с помощью инструментов искусственного интеллекта

Источник MIT News

Специалисты из MIT разработали модель Mirai. Эта модель прогнозирует риск рака молочной железы на 5 лет вперед с точностью вдвое выше, чем современные существующие стандарты.

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Разработчики подчеркнули, что Mirai одинаково точно работает с пациентами разных рас, возрастных групп, категорий плотности молочных желез и подтипов рака.

Путь создания Mirai

Ученые из MIT представили систему глубокого обучения для прогнозирования риска рака молочной железы по маммографии еще 2 года назад. Модель оказалась перспективной, но разработчикам оставалось улучшить алгоритм и провести масштабные клинические испытания.

Перед применением в клинических условиях алгоритм прошел 3 инновации:

Возможность оценки риска в разные периоды наблюдения пациенток у врачей.

Опциональное использование факторов риска, связанных со снимками, таких как возраст или семейная история.

Учет мелких различий (к примеру, тип аппарата для маммографии), которые могут внести неясность в клиническую картину.

Ученые подтвердили эффективность алгоритма

Разработчики подтвердили эффективность алгоритма на наборе из более 200 000 обследований, проведенных в США, Швеции и Тайване.

Оказалось, что эта модель значительно точнее прогнозирует вероятность возникновения рака на последующие 5 лет, чем все имеющиеся методы. Так, Mirai предусмотрела почти вдвое больше будущих положительных диагнозов, чем требуется по нынешнему медицинскому стандарту (модели Тайер-Кузик).