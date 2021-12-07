Сейчас ученые готовятся протестировать новый подход в клинических исследованиях. Кроме этого, рассматривают возможность и использования этого адъюванта (то есть усилителя) для вакцин против рака.

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Адъювантом называют соединение, которое помогает усилить иммунный ответ, например, при введении вакцины.

Несмотря на перспективность такой стратегии вакцинации, сегодня в мире одобрено лишь несколько адъювантов, в частности сочетание сапонин (его применяют в вакцине против лишая). В новой работе исследователи из США раскрыли механизм действия сапонина и нашли способ, как его усилить.

Как усилили вакцины ученые

Сапонины соединили с молекулой MPLA-агонистом рецепторов, вызывающих воспалительную реакцию. До сих пор они изучались только по отдельности, поэтому ученые решили оценить их комбинированный потенциал.

Новый адъювант протестировали на моделях мышей с антигенами ВИЧ, дифтерии и гриппа.

По сравнению с другими адъювантами, новый подход оказался сильнее, чем любой из уже существующих.

Дальнейшие наблюдения показали, что адъювант помогает антигену быстрее добраться к лимфоузлам и делает это через стимуляцию иммунных клеток, которые до сих пор не были ассоциированы с иммунным ответом на вакцины.

Почему это работает? Быстрый доступ к лимфоузлам очень важен, поскольку антигены подвержены разрушению после того как ввели вакцины. И чем раньше произойдет "контакт", тем лучше.

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Клинические исследования

Сейчас новый подход готовится к тестированию в рамках клинических исследований ВИЧ. Они должны начаться в 2022 году. Между тем адъювант может оказаться эффективным и для противораковых вакцин, поскольку кроме В-клеток стимулирует активность Т-клеток.

Например, недавно ученые из Стэнфорда представили новую технологию иммунотерапии рака, с помощью которой удалось добиться полной регрессии опухоли груди и поджелудочной железы.