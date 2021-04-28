Исследование опубликовали в научном журнале Biotechnology and Bioengineering.

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Высокие температуры убивают коронавирус

Ученые обнаружили, что нагревание раствора, который содержит частицы коронавируса, до 72 °C в течение секунды может снизить количество вируса в 100 тысяч раз, что достаточно для нейтрализации патогена и предотвращения его передачи.

Термальная обработка не является абсолютно новым способом нейтрализации COVID-19, но в предыдущих исследованиях коронавирус нагревали от одной до 20 минут.

Такой период времени не является практичным решением, поскольку применение тепла в течение длительного периода – это сложно и дорого.

Перспектива открытия

Поэтому термическая обработка менее чем за секунду является возможным решением, которое поможет уменьшить распространение COVID-19 воздушно-капельным путем,

– заметили ученые.

Также этот метод можно реализовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ученые считают, что термическая обработка вероятно эффективна и в отношении других вирусов, в частности для гриппа, который распространяется воздушно-капельным путем.