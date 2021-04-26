Ученые нашли механизм заживления рубцовой ткани

Исследователи из Стэнфордского университета расшифровали химические и физические сигналы, вынуждающие клетки кожи определенного типа формировать рубцовую ткань.

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Исследование стартовало еще в 2015 году, когда ученые изучали различные типы фибробластов и выяснили, что только одна подгруппа под названием EPF – отвечает за формирование большей части рубцовой ткани.

Затем они подробнее изучили EPF и оказалось, что клетки, которые вырабатывают рубцы родом из другой популяции фибробластов, что не экспрессируют engrailed-1, но вместо этого участвуют в регенерации.

Новые данные заставили ученых предположить, что поворотным моментом в этом процессе является механическое повреждение. Эксперименты показали, что в ответ на механические сигналы фибробласты начинают вырабатывать больше белка YAP.

Какое решение нашли ученые

Исследователи решили заблокировать YAP и проследить за раной. Клетки, попавшие в очаг раны, были фибробластами другого типа, провоцирующими регенерацию.

Понимание, что YAP запускает фиброзный ответ было последней частью этой головоломки,

– прокомментировал результаты автор исследования.

Подтверждениями экспериментами

Эксперименты на моделях мышей показали, что блокировка YAP восстанавливала шрамы таким образом, что даже искусственный интеллект не смог отличить зажившую рану от здоровой кожи.

В течение 30 дней у мышей восстанавливалась работа волосяных фолликулов и нормальная структура коллагена.

Перспектива открытия

Нужны дополнительные исследования, чтобы понять, могут ли YAP-блокаторы включить все сигналы, необходимые для восстановления функции здоровой кожи, в частности, чувствительности.

Известно, что рубцовая кожа не может выделять пот, ощущать воздействие окружающей среды, иметь волосяной покров. Сейчас ученые уже определили одобренный для человека экспериментальный препарат для блокировки YAP, который будут тестировать в следующих этапах исследования.