Нашли способ уничтожить коронавирус за 2 секунды

Ученые из Израиля провели исследование и показали, что может убить некоторые вирусы. В частности, COVID-19 и вирус полиомиелита.

"Смерть" для вируса

Для этого ученые применили миллиметровые волны. Специальное излучение может уничтожить вирус за считанные секунды.

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По данным ученых, эта форма излучения может убить 99% коронавирусов и полиовирусов с поверхностей в течение двух секунд.

Как это работает

Этот вид излучения работает в режиме миллиметровых волн. Длина одной составляет примерно 3 миллиметра.

Излучение, например от мобильного телефона, имеет длину волны примерно 30 сантиметров, а от микроволновой печи – ориентировочно 12 сантиметров.

Предыдущие исследования показали, что миллиметровые волны могут быть очень эффективными для борьбы с опухолями и уничтожения раковых клеток.

Можно ли этот способ использовать для людей

При этом ученые заявили, что в настоящее время технологию миллиметровых волн нельзя направлять на коронавирус в организме человека. Однако они могут быть эффективными для помещений, оборудования и любых поверхностей, которые следует очистить от вируса.

Излучение миллиметровых волн очень мягкое относительно поверхностей: оно не нагревает их и не влияет на них. Поэтому его можно использовать даже, к примеру, на электронном оборудовании.

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Эти исследования могут иметь важное значение для дезинфекции среды и оборудования быстрым и эффективным способом. В будущем ученые хотят проверить применение этой технологии для дезинфекции воды.