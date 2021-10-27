Детали исследования

Технологию разработали ученые из Университета Монаша (Австралия) и Гарварда (США). Ученые обратили внимание на то, что во время бактериальной инфекции организм использует молекулы хемоатрактантов для привлечения иммунных клеток нейтрофилов к месту инфекции. Именно нейрофилы имеют решающее значение для запуска иммунного ответа.

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Решения ученых! Понимая эту особенность, ученые разработали лечение по принципу иммунотерапии рака и соединили хемоатрактанты с антибиотиками, благодаря чему увеличили количество нейтрофилов и усилили иммунную атаку на бактерии.

Эффективность нового метода

Новый подход протестировали на бактериях золотистого стафилококка, который довольно часто устойчив к воздействию антибиотиков. Теперь ученые прикрепили хемоаттрактанты к антибиотику ванкомицина и оценили результат на моделях мышей.

Лечение оказалось вдвое эффективнее, чем классическое применение антибиотика.

Наша стратегия обеспечивает повышение эффективности всех антибиотиков, применяемых в медицине, без необходимости назначать повышенную дозировку,

– заявили авторы.

Теперь ученые планируют провести клинические испытания для наиболее уязвимых групп пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии в результате бактериальных инфекций.

Ранее группа исследователей показала, что справиться с бактериальным менингитом можно без антибиотиков. Они тоже решили целиться на иммунные клетки.

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