Интервал должен быть между вакцинацией

В случае отсрочки второй прививки – уровень иммунного ответа вырос более чем в три раза по сравнению с теми людьми, которые получили препарат согласно рекомендованной схеме. Лучший иммунитет получили люди, которым вводили вторую дозу вакцины Pfizer через 3 или через 12 недель после первой инъекции.

К теме Врач объяснил, нужно ли принимать препараты для разжижения крови перед вакцинацией

Пиковые уровни антител были в 3,5 раза выше у тех, кто ждал около 12 недель вместо стандартных 3-4 недель. Уровень Т-клеточного ответа в этой группе пациентов был ниже, чем среди добровольцев со стандартной схемой введения.

В то же время это не способствовало быстрому снижению уровня антител в течение 9 недель после введения второй дозы.

Карантинные мероприятия все еще нужны

Между тем авторы считают, что эксперимент сработал в том числе благодаря мерам самоизоляции населения в этот период.

Увеличение интервала между дозами было правильным решением, однако карантин в стране также повлиял на результат,

– отметил соавтор работы Стивен Гриффин.

Впрочем, важно учесть, что исследование охватывает использование только одной мРНК вакцины, разработанной Pfizer-BioNTech.

Однако результаты эксперимента вакцинации препаратом Pfizer могут помочь другим странам изменить действующие реклмендации и регламенты по планированию схем вакцинации.