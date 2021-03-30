Возможно, ученые нашли потенциальный заменитель современным имплантам. Во время первых экспериментов с мышами и хорьками ученые смогли вырастить целые зубы всего за один сеанс лечения.

Группа ученых из Японии начала работать с мышами, чтобы выяснить генетические причины патологически большого количества зубов у грызунов. Исследователи знали, что процесс возникновения и развития ткани зубов зависит от взаимодействия нескольких молекул, в частности BMP и Wnt.

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Но эти же молекулы участвуют в развитии многих других тканей и органов, поэтому обычно ученые стараются избегать прямого воздействия на них из-за рисков возникновения серьезных побочных эффектов.

Поэтому ученые обратили внимание на ген USAG-1, который способствует росту зубов, и изучили эффект от действия нескольких моноклональных антител.

Как проводился эксперимент

Первые эксперименты по взаимодействию USAG-1, BMP и Wnt привели к низким показателям рождаемости и выживания, что в очередной раз подтвердило важность BMP и Wnt для развития организма в целом.

Но во время последующих экспериментов одно многообещающее антитело смогло нарушить взаимодействие только между USAG-1 и BMP.

Оказалось, что передача сигналов BMP важна для определения количества зубов у мышей.

Дальнейшие наблюдения показали, что одного такого сеанса было достаточно, чтобы сформировать целый зуб. Вскоре таких же результатов достигли и у хорьков.

Далее ученые планируют оценить экспериментальную терапию у свиней и собак, чтобы выяснить потенциальную пользу для человека. Если результаты будут успешными, то в будущем новый подход сможет заменить использование дорогостоящих имплантов.