Нашли способ замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили терапевтические возможности двух немедикаментозных средств для борьбы с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что один час модулированного света или звука на пациентов с болезнью Альцгеймера замедляет характерную дегенерацию мозга, которая является типичной для прогрессирования болезни.

"Гамма-волны" в действии

Это происходит благодаря усилению определенного типа ритмического паттерна мозговых волн, который называется "гамма-волнами". Эти волны, как уже было известно медикам, становятся слабее у пациентов, борющихся с болезнью Альцгеймера.

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Такой полностью неинвазивный подход к манипулированию силой гамма-волн мозга работает, просто когда мы показываем мерцающий свет и жужжащий звук на определенной частоте,

– отметил автор исследований, Ли-Хуэй Цай.

Как опробовали метод

После воздействия на мышей с болезнью Альцгеймера вспышек видимого света с частотой 40 Гц ученые обнаружили, что они смогли снизить уровень бета-амилоидных бляшек в зрительной области коры головного мозга.

Почему это важно?

Накопление амилоидных бляшек в головном мозге долгое время считалось ключевым признаком болезни Альцгеймера.

Исследователи разработали специфическую частоту световых вспышек, чтобы соответствовать естественной частоте гамма-волн мозга.

Далее ученые попытались повторить эти успехи на людях. Одним из исследований руководила Дайан Чан – доктор клинических наук из Массачусетского технологического института.

Она при участии коллег изучала терапию с участием 15 пациентов с диагнозом Альцгеймера легкой степени. В течение 3 месяцев благодаря тщательно подобранному и синхронизированному свету и звуку они проводили часовые сеансы лечения. Конечно, было две группы участников: одни получали терапию светом, другие подвергались "фиктивным" сеансам постоянного света и белого шума.

Через три месяца сканирование мозга показало, что активность мозговых волн улучшилась в группе лечения, а признаки дегенерации мозга, связанной с болезнью Альцгеймера, замедлилась. Группа лечения, также показала лучшие результаты в дальнейших тестах на распознавание лиц и имен без каких-либо заметных побочных эффектов.