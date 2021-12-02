Как установили причину тромбоза
С помощью криоэлектронной микроскопии ученые проследили за аденовирусом, который присутствует в вакцине для доставки генетического материала коронавируса в клетки.
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Реакция организма
В итоге организм начинает атаковать PF4, ведь воспринимает его как часть чужеродного аденовируса, к которому белок "прилип".
Далее в кровь выделяются антитела, которые связываются с PF4 и собственно и вызывают образование сгустков крови.
Почему это открытие важно
Раскрытие механизма VITT, вероятно, поможет создать фактор профилактики и лечения этого осложнения.
Стоит добавить также, что Оксфордский университет, который разрабатывал вакцину совместно с AstraZeneca, отказался комментировать это исследование.
Что известно о тромбозе после вакцины AstraZeneca
- В начале марта 2021 года ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обеспокоенности возможными побочными эффектами.
- Лишь после заявлений ВОЗ и других регуляторов по безопасности препарата – большинство из них возобновили вакцинацию.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не рекомендовало вакцинироваться против коронавируса вакциной от AstraZeneca людям с редкими кровотечениями в анамнезе. Все из-за редких случаев образования тромбов.
- В международных ведомствах отмечают, что эти случаи – крайне редки, а людей с тромбозом можно лечить.