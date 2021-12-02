Нашли "спусковой крючок" тромбоза после вакцины AstraZeneca

2 декабря 2021 , 15:13
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Источник:

ВВС

Ученые Кардиффского университета заявили, что нашли фактор, который способствует реакции иммунной системы на COVID-вакцину AstraZeneca, в единичных случаях приводившей к тромбозу сосудов.

Как установили причину тромбоза

С помощью криоэлектронной микроскопии ученые проследили за аденовирусом, который присутствует в вакцине для доставки генетического материала коронавируса в клетки.

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Важно! Они обнаружили, что поверхность аденовируса, как магнит, притягивает специфический белок крови, известный как фактор тромбоцитов 4 (PF4). Этот белок – маленькая молекула, которая отвечает за свертываемость крови.

Реакция организма

В итоге организм начинает атаковать PF4, ведь воспринимает его как часть чужеродного аденовируса, к которому белок "прилип".

Далее в кровь выделяются антитела, которые связываются с PF4 и собственно и вызывают образование сгустков крови.

Почему это открытие важно

Раскрытие механизма VITT, вероятно, поможет создать фактор профилактики и лечения этого осложнения.

Стоит добавить также, что Оксфордский университет, который разрабатывал вакцину совместно с AstraZeneca, отказался комментировать это исследование.

Что известно о тромбозе после вакцины AstraZeneca

  • В начале марта 2021 года ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обеспокоенности возможными побочными эффектами.
  • Лишь после заявлений ВОЗ и других регуляторов по безопасности препарата – большинство из них возобновили вакцинацию.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не рекомендовало вакцинироваться против коронавируса вакциной от AstraZeneca людям с редкими кровотечениями в анамнезе. Все из-за редких случаев образования тромбов.
  • В международных ведомствах отмечают, что эти случаи – крайне редки, а людей с тромбозом можно лечить.
Автор: Анастасія Лукашевська