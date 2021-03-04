Ученые обнаружили, что в Демократической Республике Конго доля людей, у которых ВИЧ-инфекция не прогрессирует, в 3-4 раза выше, чем в остальном мире. Понимание причин такой устойчивости к инфекции может ускорить появление вакцины и новых лекарств.

Сколько людей нечувствительны к ВИЧ

Без лечения люди, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), обычно живут около 10 лет. Для продления жизни и предотвращения развития СПИДа им требуется современная антиретровирусная терапия.

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Однако у некоторых людей – около 1% инфицированных – болезнь прогрессирует крайне медленно. В них определяются антитела к ВИЧ, но сам вирус в крови обнаружить практически невозможно. Таких людей называют элитными контролерами ВИЧ-инфекции.

Элитные контроллеры находятся в фокусе ученых, потому что понимание природных механизмов защиты от ВИЧ может помочь создать вакцину против этой инфекции и новые методы лечения.

Элитные контроллеры ДРК

В новом международном исследовании ученые обнаружили, что в Демократической Республике Конго доля элитных контролеров среди ВИЧ-инфицированных необычно велика – от 2,7% до 4,3%.

В исследовании ученые работали с образцами плазмы крови, которые были собраны у 10 457 пациентов в ДРК, начиная с 1987 года. Они провели анализы на определение ВИЧ и антител к нему. Авторы научной работы "отсеяли" ложноположительные результаты, исключили из выборки людей, которые получают лечение, учли другие причины, по которым в крови инфицированных людей мог не проявляться вирус.

Почему именно в ДРК

Ученые указывают, что ДРК – территория, на которой ВИЧ циркулирует в течение нескольких десятилетий, и были обнаружены самые старые штаммы вируса. Возможно, это одна из причин появления необычного числа элитных контроллеров именно там.

Также они предполагают, что большая доля устойчивых к ВИЧ людей могло появиться в ДРК в связи с тем, что в стране долго не было доступно лечение. Те, кто имел обычную чувствительность к инфекции, умирали, вследствие этого рос процент элитных контролеров.