Новые варианты SARS-CoV-2 имеют свойство снижать эффективность антител, продуцируемых вакцинами. Но ученые из Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона захотели изменить ситуацию и начали поиски более эффективных средств для лечения и профилактики COVID-19.

К теме Штамм коронавируса Дельта может снизить естественный иммунитет на 60%

Как ученые нашли новое антитело

Для этого они проанализировали 12 антител от переболевших COVID-19 пациентов. Все они прикрепляются к фрагменту спаечного белка под названием рецептор-связывающий домен.

Далее ученые составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других коронавирусов из группы сарбековирусов.

Затем ученые изучили влияние этих мутаций на способность антител прикрепляться к рецептор-связывающему домену.

В результате исследователям удалось идентифицировать антитело S2H97, которое не только нейтрализовало SARS-CoV-2 и другие коронавирусы, но и смогло защитить хомяков от инфицирования COVID-19.

Это самые крутые антитела из всех, что мы изучали,

– заявил автор работы Тайлер Старр.

В чем секрет суперсилы S2H97

Изучив структуру S2H97 команда обнаружила, что антитело нацеливается на ранее скрытую область спаечного белка SARS-CoV-2.

Нацеленные на эту область молекулы способны генерировать защиту от множества вирусов и могут быть использованы в вакцинах,

– пояснил Старр.

Он надеется, что открытие позволит улучшить эффективность будущих лекарств и COVID-вакцин.