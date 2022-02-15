Ученые нашли связь, как хронические боли связаны с аппетитом

Хроническая боль может вызвать ожирение. Однако это связано не с недостатком физической активности больного.

Это коррелирует со структурными изменениями мозга, которые могут влиять на предпочтения в еде и аппетит. К таким выводам пришли ученые из Университета Рочестера и Института неврологии имени Эрнеста Дель Монте.

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Как хроническая боль связана с пищевым поведением

Ученым давно известно о существовании связи между болью и аппетитом. Люди, которые страдают хроническими болями, часто сталкиваются и с лишним весом. Теперь ученые нашли возможное объяснение этой связи.

А именно: постоянное чувство боли влияет на область мозга, связанную с мотивацией и удовольствием, а это может нарушить пищевое поведение человека и изменить его вкусовые предпочтения.

Что показали эксперименты на людях

В экспериментах принимали участие здоровые люди, пациенты с хронической болью в пояснице и с острой болью. Их разделили на 2 группы:

в первой во время повторного исследования, которое проводили через год, боль прошла;

во второй – начала становиться хронической.

Ученые оценили чувство насыщения испытуемых, а также их реакцию на продукты, содержащие сахар и жир, – желатиновый десерт и пудинг. Ни у одного человека, принявшего участие в эксперименте, не обнаружили никаких изменений в пищевом поведении, связанных с сахаром.

Однако пациенты с хронической и длительной острой болью теряли удовольствие от поедания пудинга. Также у них наблюдалось нарушение чувства насыщения во время еды.

Люди жаловались, что впоследствии продукты с высоким содержанием жиров перестали казаться вкусными. Эти изменения пищевых предпочтений никак не повлияли на общее количество потребляемых калорий, поскольку у пациентов усилился аппетит,

– объяснили ученые.

Все стало понятно после сканирования мозга

С помощью магнитно-резонансной томографии ученые обнаружили различия в области ядра. Эти нейроны участвуют в принятии решений и мотивации, а также связаны с чувством удовлетворения.

Прилежное ядро было нормальным как у пациентов, боль которых прошла через год, так и у людей с расстройствами пищевого поведения, но без боли.

Однако у испытуемых с хронической болью ядро оказалось меньшего размера.

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Так, ожирение у пациентов с хронической болью может быть вызвано не нехваткой движения, а изменением пищевого поведения, которое начинается после того, как боль становится хронической и сопровождается структурными изменениями в близлежащем ядре головного мозга.