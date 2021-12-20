Нашли терапию, которая смогла перевести в ремиссию неизлечимый тип рака

Ученые разработали первый способ терапии CAR-T-клетками для пациентов с множественной миеломой (один из типов рака крови), резистентной к другим способам лечения, таким как химиотерапия или пересадка костного мозга.

Эффективность новой терапии

Клинические исследования в пяти испанских больницах показали хорошие результаты: врачи отметили улучшение у всех 30 пациентов, которые прошли курс терапии, у 75% из них болезнь перестала прогрессировать, а у 60% удалось добиться полной ремиссии в течение года.

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Что такое CAR-T

При этом серьезных побочных эффектов не последовало.

Терапия CAR-T-клеток – это инновационный метод лечения некоторых типов рака крови, основанный на использовании собственных T-клеток пациента – их генетически программируют на уничтожение опухолей. То есть пациент становится донором самому себе.

Несмотря на то, что показатели выживания и протоколы лечения онкологических заболеваний значительно улучшились, рак по-прежнему внушает страх, особенно его виды, которые несмотря на научные достижения, остаются чрезвычайно распространенными и смертельными.

Множественная миелома – что это? Рак крови, при котором плазматические клетки испытывают аномальный процесс роста и образовывают опухоли в участках костей. Миелома составляет 10% случаев рака костного мозга и является вторым по распространенности раком крови после лимфомы.

Ранее ученым с помощью CRISPR удалось вылечить рак печени у мышей всего за 2 недели. Важно, что такая терапия влияет только на раковые клетки, не причиняя вреда здоровым.