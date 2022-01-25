По словам ученых, лекарства предотвращают заражение исходной формой COVID-19 и штаммом Дельта. Уверяют, что это открытие поможет улучшить лечение пациентов с коронавирусом.

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Как ученые обнаружили лекарства, предотвращающие заражение COVID-19

Сначала исследователи отобрали потенциальные препараты из базы данных, содержащей тысячи лекарств. Для дальнейшего изучения они выбрали:

23 противораковых; противомикробные; противовирусные препараты.

В результате ученые обнаружили эффективное, по их мнению, средство для лечения коронавирусной инфекции.

Впоследствии ученые провели опыты на человеческих клетках. Они установили, что комбинация двух препаратов – бафетиниба и производного стауроспорина (UCN-01) – предотвращает воспаление клеток и усиливает действие друг друга.

По словам исследователей, эта комбинация также предотвращает заражение Дельта-вариантом коронавируса.

Справка. Исследование провели в экспертном центре FHAIVE при Университете Тампере, который занимается разработкой альтернативных тестирований на животных методах.

Детали исследования

Оно соединило множество методов универсальным способом, что может быть полезным и при лечении других заболеваний.

"Комплексная стратегия, которую мы разработали в этом исследовании, может применяться и для поиска лекарств против других заболеваний", – заявил глава исследования.

Подчеркнем! Сейчас самым эффективным способом уберечься от тяжелой формы коронавируса и смерти от недуга остается именно вакцинация.