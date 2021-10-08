Перспективный метод уже изучают в рамках клинических исследований на пациентах с раком толстого кишечника и прямой кишки.
Интересно Кто чаще болеет раком – мужчины или женщины – и почему
Что это за вещество
Группа исследователей из Рокфеллерского университета искала способы для блокирования процесса метастазирования и обнаружила молекулу, которая "перекрывает" питание раковым клеткам.
Мы обнаружили путь, который способствует метастазированию колоректального рака, и лекарство, которое его подавляют,
– прокомментировал автор исследования Сохаил Тавазой.
Что предшествовало открытию
Еще в 2016 году ученые исследовали поведение раковых клеток в условии недостатка кислорода. Оказалось, что при гипоксии раковые клетки начинали вырабатывать особый фермент, с помощью которого запускалось превращение метаболита креатина и фосфокреатина. Последний сохраняется в мышцах – он необходим раковым клеткам для выживания и роста.
Некоторое время спустя ученые проследили путь для поступления фосфокреатина и начали работать над способами для его блокирования. Так они идентифицировали молекулу RGX-202.
Кроме того, вещество сохраняло свои свойства при использовании со стандартными химиотерапевтическими препаратами. Пилотная фаза клинических испытаний показала, что у людей с прогрессирующим колоректальным раком наблюдается аналогичный положительный эффект в ответ на RGX-202.
Научная иллюстрация метастазирующей клетки рака молочной железы / Фото The Rockefeller University
В следующем году команда планирует проведение второй фазы исследований с участием добровольцев с еще более тяжелым прогнозом болезни. Конечная цель терапии состоит в том, чтобы предотвратить рецидив, подчеркнули исследователи.