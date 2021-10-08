Нашли вещество, которое предотвращает метастазирование рака

Метастазы являются основной причиной смерти у большинства видов рака, в частности колоректального, поэтому ранняя диагностика и оперативное лечение имеют решающее значение для жизни человека. Сейчас же обнаружили вещество, которое в комбинации с химиотерапией предотвращает распространение метастазов от очаговой опухоли.

Перспективный метод уже изучают в рамках клинических исследований на пациентах с раком толстого кишечника и прямой кишки.

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Что это за вещество

Группа исследователей из Рокфеллерского университета искала способы для блокирования процесса метастазирования и обнаружила молекулу, которая "перекрывает" питание раковым клеткам.

Мы обнаружили путь, который способствует метастазированию колоректального рака, и лекарство, которое его подавляют,

– прокомментировал автор исследования Сохаил Тавазой.

Что предшествовало открытию

Еще в 2016 году ученые исследовали поведение раковых клеток в условии недостатка кислорода. Оказалось, что при гипоксии раковые клетки начинали вырабатывать особый фермент, с помощью которого запускалось превращение метаболита креатина и фосфокреатина. Последний сохраняется в мышцах – он необходим раковым клеткам для выживания и роста.

Некоторое время спустя ученые проследили путь для поступления фосфокреатина и начали работать над способами для его блокирования. Так они идентифицировали молекулу RGX-202.

Новые эксперименты на моделях мышей показали, что RGX-202 замедляет рост опухоли колоректального рака, а также предотвращает метастазирование в печень.

Кроме того, вещество сохраняло свои свойства при использовании со стандартными химиотерапевтическими препаратами. Пилотная фаза клинических испытаний показала, что у людей с прогрессирующим колоректальным раком наблюдается аналогичный положительный эффект в ответ на RGX-202.



Научная иллюстрация метастазирующей клетки рака молочной железы / Фото The Rockefeller University

В следующем году команда планирует проведение второй фазы исследований с участием добровольцев с еще более тяжелым прогнозом болезни. Конечная цель терапии состоит в том, чтобы предотвратить рецидив, подчеркнули исследователи.