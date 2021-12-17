Нашли вид чая, который чрезвычайно полезен для диабетиков

Люди, которые живут с диабетом, должны контролировать уровень сахара. Ученые нашли горячий напиток, который значительно снижает уровень глюкозы в крови сразу после употребления.

Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. К сожалению, у людей с диабетом 2 типа выработка инсулина нарушена и это влияет на усвоение глюкозы.

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Поэтому могут возникать острые осложнения диабета: кетоацидоз и гипергликемическая (диабетическую) кому. Такие состояния очень опасны и приводят к потере сознания и даже смерти.

Чай пуэр снижает уровень сахара в крови

Китайские исследователи провели метаанализ, чтобы изучить антигипергликемический (снижающий уровень сахара) эффект чая пуэр. Это старейший вид китайского чая, который отличается специфической технологией производства.

Результаты метаанализа показали, что чай пуэр, обладает значительным антигипергликемическим действием. То есть он действительно снижает уровень сахара в крови, в том числе уровень глюкозы в крови натощак.

Другие способы снизить уровень сахара в крови

Врачи предупреждают, что некоторые продукты вызывают скачок сахара в крови после употребления поэтому их желательно избегать. Первым делом стоит отказаться от быстрых углеводов. Это сахар, сладости, сладкие фрукты, сиропы.

Предпочтение стоит отдавать медленным углеводам, которые долго расщепляются в кишечнике, а затем всасываются в кровь. Такие углеводы содержатся в крупах, овощах и несладких фруктах.

Также диабетикам важно включать в рацион клетчатку. Это неперевариваемые углеводы, которые замедляют всасывание сахара (тем самым снижают уровень глюкозы в крови).

Людям с диабетом важно ограничивать продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ). Этот индекс – условная величина, которая показывает, как сильно поднимется уровень сахара после употребления того или иного продукта.