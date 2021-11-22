Нашли запах, который делает женщин агрессивными

Оказалось, что запах может влиять на животное или человека по-разному, в зависимости от пола. Так, ученые выделили молекулу запаха, который пробуждает агрессию у женщин и подавляет ее у мужчин.

Запахи играют важную роль в социальной коммуникации у людей и животных. К примеру, самка кролика может напасть на свое потомство, почувствовав на них запах другой самки.

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Многие химические молекулы могут не только провоцировать, но и подавлять агрессию даже у людей. Одним из самых известных гормонов, участвующих в регуляции соперничества и агрессии, является тестостерон. Известно, что запах человеческих слез может снижать уровень тестостерона у мужчин. Правда, неизвестно, влияет ли это на проявление агрессии.

Исследователи из Института имени Вейцмана выделили соединение без заметного запаха, которое назвали "гексадеканалом" (hexadecanal) или "гексом" (HEX). Ранее он был обнаружен у мышей как регулирующее социальное взаимодействие.

"Гекс" – что это за запах? Выделяется в организме через кожу, кал и дыхание.

Подробности эксперимента:

Ученые пригласили 127 участников и участниц.

Половина группы получила пробирки с плацебо, половина – с "гексом".

После этого каждому участнику наклеили над верхней губой полоску, пропитанную веществом, с которым они оставались до конца эксперимента.

Как исследователи провоцировали агрессию

Чтобы спровоцировать агрессию в лабораторных условиях, исследователи использовали популярную методику, основанную на парадигме агрессии Тейлора: в первой части тестовой сессии участники играли в компьютерную версию игры "ультиматум", где им нужно было распределить игровые очки между собой и партнером. Партнер мог согласиться с предложением или отказаться.

Игра была запрограммирована таким образом, что "партнер" соглашался лишь на несправедливые в отношении основного участника предложения; создавалась своего рода провокация.

Во второй части сессии участникам нужно было как можно быстрее нажать на кнопку, соревнуясь с "партнером", если они видели, что на экране изменилась форма целевой фигуры, которую нужно было угадать. Тот, кто победил, мог выбрать, с какой интенсивностью "партнер" услышит громкий и неприятный звук; громкость звука служила метрикой интенсивности агрессии.

Результаты исследования

Оказалось, что в группе, которая вдыхала "гекс", женщины были более агрессивными, чем мужчины.

Ученые считают, что "гекс" может влиять на моделирование функциональной связи между областями мозга, которые отвечают за социальную оценку, и областями, регулирующими агрессивное поведение.