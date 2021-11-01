Как эффективна третья доза вакцины против коронавируса штамма Дельта

Дискуссия о важности бустерной дозы вакцины продолжается с тех пор, как штамм Дельта значительно ослабил эффективность массовой прививочной кампании во многих странах. Наибольшее исследование, проведенное в Израиле, подтвердило, что в нынешних условиях введение бустерной дозы – это жизненная необходимость.

Новое исследование ревакцинации против коронавируса

Исследование проводилось с июля по сентябрь во время очередного всплеска заболеваемости в Израиле из-за распространения штамма Дельта. Эта страна одной из первых провела массовую вакцинацию в рекордные сроки и также стала мировым лидером по количеству введенных бустерных доз.

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Чтобы оценить эффективность ревакцинации, ученые воспользовались интегрированной базой данных медкарт, в которые вносится информация о полученных прививках. Специалисты проанализировали данные 728,3 тысяч человек от 12 лет, получивших третью дозу вакцины Pfizer. В контрольную группу отобрали еще 728,3 тысяч человек с похожими демографическими и медицинскими показателями – все они получили два компонента вакцины зимой-весной 2021 года.

Важность бустерной дозы вакцины против коронавируса

Результаты показали, что у привитых третьей дозой вакцины риск госпитализации в случае прорывной инфекции на 93% ниже по сравнению с двумя компонентами вакцины. Вероятность осложнений снижается на 92% уже через 7 дней после получения бустера, смерти – на 81%. Что особенно важно, эффективность ревакцинации не зависела от пола, возраста, сопутствующих заболеваний и была одинаковой для всех.

Эти данные убедительно показывают, что третья доза вакцины очень эффективна против тяжелых последствий, связанных с COVID-19, в разных возрастных группах через неделю после введения. Результаты должны стимулировать страны к принятию обоснованных политических решений,

– отметили авторы исследования.

Недавно общенациональное исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против COVID-19 значительно лучше защищают, чем иммунитет после переноса болезни.