Нові штами коронавірусу – "британський" і "південноафриканський" – є значно заразнішими. Окрім того, більшість людей, яка перехворіла ними, відчуває постковідний синдром і потребує реабілітації.

Очільник МОЗ Максим Степанов розповідає: штами є доволі контагіозними і заражають значно більше людей. Пацієнти, що ними заражаються, усе частіше опиняються в реанімаціях.

Дізнайтеся Кого найбільше вражає "британський" штам COVID-19

Як "південноафриканський" штам вражає організм

І "британський" штам, і "південно-африканський" – більш агресивні віруси, які мають зменшений інкубаційний період: до 1 – 3 днів.

За словами Степанова, новий штам, окрім дихальної системи, впливає на інші органи, вражаючи нирки, печінку, центральну нервову систему. Цей штам вірусу викликає значно важчий перебіг хвороби.

Наразі фіксують збільшення кількості людей молодого віку – 30 – 40 років, які перебувають у реанімаціях. Тобто достатньо важко переносять хворобу,

– розповів Степанов.

До слова, до 70% людей, які перехворіли на "британський" або "південноафриканський" штам COVID-19, мають постковідний синдром і потребують подальшої реабілітації.

Нагадаємо. Наразі "південноафриканський" штам коронавірусу зафіксували лише в одній області України – Полтавській. Такі дані 24 канал отримав від ЦГЗ.

Що відомо про новий "Південноафриканський" штам COVID-19

Цей варіант вірусу вперше виявили у жовтні 2020 року в затоці Нельсона Мандели, що в Південній Африці.

У порівнянні з оригінальним вірусом SARS-CoV-2 він має 23 мутації.

Вчені заявили, що "південноафриканський" штам передається у рази швидше.

Наразі вакцини від коронавірусу є менше ефективні у боротьбі з цим штамом.

Коротко про "британський" штам коронавірусу