Исследование комбинированной вакцины

Ученые провели рандомизированное слепое плацебо – контролируемое исследование, в котором приняли участие 679 человек. Им вводили препарат против коронавируса от AstraZeneca или Pfizer/BioNTech, один из трех видов вакцин против сезонного гриппа или плацебо.

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Когда испытуемые пришли получить вторую дозу, то одной группе (340 человек) ввели также вакцину от гриппа, а другой группе (339 человек) – плацебо. Три недели спустя группе, получившей плацебо, сделали прививку от гриппа, а группа, которая вакцинировать от гриппа в первый визит, получила плацебо. За подопытными наблюдали в течение шести недель.

Побочные эффекты

85,2% участников, которые получили одновременно вакцины против коронавируса и гриппа, сообщили о локальных побочных реакциях после прививки (81,7% людей – в контрольной группе). Системные побочные эффекты зарегистрировали у 77% участников при совместном применении вакцин. Большинство людей сообщали об усталости и боли в месте инъекции.

Кроме того, во время испытания зафиксировали одну серьезную побочную реакцию. Однако она не была связана с экспериментальным вмешательством.

Эффективность комбинированной вакцины

Также исследователи вычислили у этих людей титры антител IgG к коронавирусу и вирусу гриппа через 21 день после окончания цикла вакцинации: у участников, которые получили прививки в разных режимах, эти титры статистически не отличались.

Недавно в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовали статистику о том, как часто встречались "побочки" после третьего укола Pfizer и Moderna. Отметили, что локальные реакции встречались чаще, чем после второй дозы, но они были достаточно похожими.