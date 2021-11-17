Насколько безопасно пользоваться зубочистками и чем их заменить

Хоть это и удобно, тонкая острая деревянная палочка – не самый безопасный способ достать застрявшую между зубами пищу.

Опрос показал, что для этого люди пользуются ногтями (61%), сложенной бумагой или картоном (40%), столовыми приборами (21%), шпильками (14%) и даже прядями волос (7%). На этом фоне зубочистки смотрятся не так уж плохо.

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Чем опасны зубочистки

Зубочистки – примитивные и древнейшие средства для чистки зубы. Вероятно, ими пользовались 7,5 миллиона лет назад задолго до изобретения зубной щетки. С тех пор появилось много альтернатив: зубные нити, флоссеры, ершики для зубов. Вот несколько причин, почему от зубочисток может быть больше вреда, чем пользы:

Острым концом зубочистки можно легко проколоть десну. Это может привести к кровотечению и открытой ранке, в которую могут попасть бактерии изо рта или с самой зубочистки.

Зубочисткой можно повредить зубную эмаль, пломбу или виниры.

Зубочистка может сломаться и застрять в деснах.

Если обнажен корень зуба, а такое бывает при пародонтите, зубочистка может вызвать боль и осложнить заболевание.

Зубочистка может убить, если ее проглотить. В 2014 году врачи из Германии опубликовали осмотр 136 случаев, когда люди глотали зубочистки. 80% людей прокололи кишечник и почти 10% умерли от полученных травм.

Некоторые эксперты считают, что жевание зубочистки приводит к стиранию эмали, как и при скрежете зубами.

Чем заменить зубочистки

Вместо зубочистки есть несколько более безопасных и эффективных способов удалить застрявшую между зубами еду. Вот что можно использовать:

зубную нить, особенно плоскую нить, покрытую воском;

зубную нить с ручкой – флосер;

зубной ерш. Они бывают разной ширины в зависимости от размера промежутков между зубами;

ирригатор – устройство, подающее поток воды под высоким давлением, чтобы вытолкнуть остатки еды из межзубных промежутков. Обычно его используют, если зубы скучены или установлены брекеты.

Ни один из этих способов не заменит полноценную чистку щеткой, но подойдет как дополнение.