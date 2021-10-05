Почему не стоит загорать

Ультрафиолетовое излучение солнца вызывает генетические повреждения клеток во внешнем слое кожи. Кожа пытается защититься и производит пигмент меланин – поэтому она темнеет. Так и появляется загар.

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Повреждение кожи начинается уже с первого сеанса загара. Каждый раз, когда человек загорает, повреждения накапливаются, в результате создается больше генетических мутаций и повышается риск развития рака.

Автозагар безопасен для здоровья

Средства для автозагара могут придать коже загорелый вид без ультрафиолетовых лучей. Они продаются в виде лосьонов, кремов и спреев. Активный ингредиент большинства таких средств – краситель дигидроксиацетон, при нанесении он вступает в реакцию с мертвыми клетками поверхностного слоя кожи, временно затемняя ее. Цвет обычно исчезает через несколько дней.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило дигидроксиацетон и считает косметические средства с ним безопасными. Но дигидроксиацетон нельзя вдыхать или наносить на участки, где есть слизистые оболочки, – губы, нос или области вокруг глаз, так как риски этого не изучены.

Как правильно наносить средство для автозагара