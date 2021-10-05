Почему не стоит загорать
Ультрафиолетовое излучение солнца вызывает генетические повреждения клеток во внешнем слое кожи. Кожа пытается защититься и производит пигмент меланин – поэтому она темнеет. Так и появляется загар.
Также по теме: Какие средства помогают против старения кожи
Повреждение кожи начинается уже с первого сеанса загара. Каждый раз, когда человек загорает, повреждения накапливаются, в результате создается больше генетических мутаций и повышается риск развития рака.
Автозагар безопасен для здоровья
Средства для автозагара могут придать коже загорелый вид без ультрафиолетовых лучей. Они продаются в виде лосьонов, кремов и спреев. Активный ингредиент большинства таких средств – краситель дигидроксиацетон, при нанесении он вступает в реакцию с мертвыми клетками поверхностного слоя кожи, временно затемняя ее. Цвет обычно исчезает через несколько дней.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило дигидроксиацетон и считает косметические средства с ним безопасными. Но дигидроксиацетон нельзя вдыхать или наносить на участки, где есть слизистые оболочки, – губы, нос или области вокруг глаз, так как риски этого не изучены.
Как правильно наносить средство для автозагара
- обработать кожу мочалкой или скрабом, чтобы удалить лишние мертвые клетки. Важно уделить внимание участкам с толстой кожей – колени, локти и лодыжки. После нужно высушить кожу, чтобы загар получился равномерным;
- наносить автозагар по частям тела – на руки, потом на ноги, а затем на туловище, это поможет нанести средство равномерно. Втирать автозагар в кожу лучше круговыми движениями, а после каждого нанесения нужно мыть руки с мылом, чтобы не окрасить ладони. После крем нужно растушевать на запястьях и лодыжках;
- протереть области суставов. Колени, локти и лодыжки впитывают больше средств для загара. Чтобы ослабить эффект на этих участках, аккуратно протрите их влажным полотенцем или нанесите немного увлажняющего лосьона на автозагар;
- дать время, чтобы кожа высохла. Нужно подождать не менее 10 минут, прежде чем одеваться. Следующие 3 часа лучше носить свободную одежду и стараться не потеть;
- перед выходом на улицу нанести солнцезащитный крем.