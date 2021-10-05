Насколько безопасны средства для автозагара

Специальные спреи и лосьоны могут сделать кожу загорелой без влияния вредного ультрафиолетового излучения. Однако такие средства не защищают от солнечных лучей, поэтому перед выходом на улицу всегда нужно наносить солнцезащитный крем.

Почему не стоит загорать

Ультрафиолетовое излучение солнца вызывает генетические повреждения клеток во внешнем слое кожи. Кожа пытается защититься и производит пигмент меланин – поэтому она темнеет. Так и появляется загар.

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Повреждение кожи начинается уже с первого сеанса загара. Каждый раз, когда человек загорает, повреждения накапливаются, в результате создается больше генетических мутаций и повышается риск развития рака.

Автозагар безопасен для здоровья

Средства для автозагара могут придать коже загорелый вид без ультрафиолетовых лучей. Они продаются в виде лосьонов, кремов и спреев. Активный ингредиент большинства таких средств – краситель дигидроксиацетон, при нанесении он вступает в реакцию с мертвыми клетками поверхностного слоя кожи, временно затемняя ее. Цвет обычно исчезает через несколько дней.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило дигидроксиацетон и считает косметические средства с ним безопасными. Но дигидроксиацетон нельзя вдыхать или наносить на участки, где есть слизистые оболочки, – губы, нос или области вокруг глаз, так как риски этого не изучены.

Как правильно наносить средство для автозагара